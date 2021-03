Après la fille, c’est le père qui veut son interview avec Oprah Winfrey. Thomas Markle, le géniteur de la duchesse de Sussex Meghan Markle s’est rendu au domicile de la star de télévision à Montecito en Californie pour lui donner une lettre de demande d’interview. C’est à un agent de sécurité d’Oprah qu’il a finalement transmis la correspondance, à l’extérieur de la résidence de 65 millions de livre sterling. Thomas Markle , éclairagiste de télévision avait suivi l’entretien que le prince Harry et son épouse Meghan ont accordé à Oprah Winfrey début mars. Deux jours après l’interview , il s’en prendra à Harry dans les médias, le traitant de « morveux ».

Thomas Markle va également prendre la défense de la famille royale, assurant qu’elle n’était pas raciste et qu’un commentaire sur le teint de peau d’Archie son petit fils n’était qu’une « question stupide ». Il faut dire qu’au cours de l’interview accordée à Oprah Winfrey, Meghan n’a pas été tendre avec son père qu’elle accuse d’avoir menti au sujet de sa collaboration avec les paparazzi. Une histoire révélée par la presse quelques jours seulement avant le mariage de sa fille en 2018.

Il “estime qu’il mérite d’avoir son mot à dire“

« On a appelé mon père et je lui ai demandé (s’il avait bien organisé la fausse paparazzade). Il a dit : Non, absolument pas ! » et ce mensonge, je l’ai vécu comme une trahison, a-t-elle déclaré. C’est donc pour répondre à sa fille, et donner sa version des faits que l’éclairagiste de télévision s’est présenté au domicile d’Oprah pour lui transmettre cette lettre de demande d’interview.

«Thomas a regardé l’interview qu’elle a faite avec eux et estime qu’il mérite d’avoir son mot à dire.» affirme une source du tabloïd britannique The Sun. Le père de Meghan qui vit aujourd’hui au Mexique n’est plus en odeur de sainteté avec Meghan et Harry. Cela fait bientôt trois ans qu’il n’a pas parlé à sa fille. L’homme n’a jamais rencontré son petit-fils Archie, encore moins son père le prince Harry.