Un homme est décédé après avoir consommé beaucoup d’alcool. Les faits se sont déroulés dans le village d’Almondbury, dans le West Yorkshire au Royaume-Uni, le jour de la Noël 2020. En effet, Mike Dyson était âgé de 33 ans quand il est décédé. Selon les informations d’une enquête, il avait bu du whisky et de l’eau chaude pour soigner un rhume. L’information a été confirmée par un pathologiste qui a indiqué que la quantité d’alcool bue par Mike Dyson, dépassait de quatre à cinq fois la limite autorisée.

Sa mère a supposé qu’il se reposait

Le 25 décembre 2020, la famille du défunt était allée rendre visite à un voisin pour prendre un verre à 13h30. Près d’une heure plus tard, sa mère, Heather Dyson est retournée chez elle. Cependant, Mike Dyson était resté et a continué à boire. A 19h, elle est retournée chez le voisin pour voir si son fils y était. Elle a vu ce dernier allongé sur un lit et a supposé qu’il se reposait.

Un niveau élevé d’alcool dans le sang du défunt

Le voisin est cependant venu un peu plus tard dans la soirée et frappait à la porte de la famille Dyson. La mère de famille qui s’est immédiatement rendue chez le voisin a confié aux enquêteurs que son fils ne respirait pas et qu’elle l’avait déplacé sur le dos. Elle a par la suite essayé de réanimer son fils avec du bouche-à-bouche, pendant que le voisin appelait les secours. Malgré les multiples efforts des médecins pour le ramener à la vie, Mike Dyson est décédé vers 20h20. Le Dr. Faisal Ali, le pathologiste, a indiqué que l’analyse toxicologique a révélé un niveau élevé d’alcool dans le sang du défunt.