Les autorités françaises se sont montrées assez strictes envers un ressortissant malien présent et travaillant sur le sol français depuis plus d’une dizaine d’années. Selon les informations données par le média français France Inter, dans la matinée d’hier vendredi 19 mars 2021, les services de l’Etat français ont refusé la naturalisation à Brahima, un infirmier travaillant en première ligne, en période de pandémie. La raison invoquée est qu’il travaille beaucoup trop.

Le nombre légal de travail en France est de 48 heures par semaine

Brahima cumule en effet deux emplois. Il travaille en CDI et à plein temps dans un hôpital privé, tandis qu’il est employé à mi-temps par une maison de santé à Paris. Cela fait donc qu’il travaille parfois environs 60 heures par semaine, un nombre d’heures qui dépasse celui autorisé en France. Il a justifié son travail par la période de crise sanitaire en France. « Avec la crise, on fait beaucoup d’heures, on est vraiment sollicités dans tous les services, surtout aux urgences et puis en réanimation, je suis en première ligne » a-t-il déclaré dans un entretien accordé à France Inter. Notons que le nombre légal de travail en France est de 48 heures par semaine ou une moyenne de 44 heures par semaine, sur une période de 12 semaines consécutives, d’après le site service-public.fr.

Le refus de la nationalité par la préfecture serait juridiquement contestable, à en croire Clémentine Parlier, la juriste qui a suivi le dossier du demandeur. « Dans le cadre d’une ordonnance qui est parue au mois de mars 2020 pour faire face à la pandémie, la durée maximale du travail a été augmentée à 60 heures par semaine, et à ce titre, Brahima était parfaitement dans le respect des dispositions en vigueur » a-t-elle martelé au micro de France Inter.