Le monde entier célébrait le 08 mars dernier la journée internationale des droits des femmes. Une occasion pour aborder les problèmes auxquels elles sont confrontées dans leur ménage, notamment les violences et l’infidélité. Une artiste gospel du Kenya a donné des conseils avisés à ses sœurs sur la question de l’infidélité. Sur son compte Instagram, Loise Kim a demandé aux femmes kényanes de ne pas divorcer à cause de l’infidélité de leur mari. « Ne quittez pas vos maris infidèles. Aucune femme ne devrait quitter son mari parce qu’il a pris une autre femme, aucun homme n’est meilleur que l’autre, sachez juste comment le gérer et résoudre vos problèmes » a-t-elle écrit sur le réseau social.

” Si vous quittez votre mari et que vous pensez que vous irez chercher un homme meilleur là-bas, je suis désolée, vous vous trompez. Ce que vous obtiendrez, c’est un autre coureur qui est pire que votre mari. Battez-vous pour l’homme qui vous appartient” a poursuivi la chanteuse. Elle se défend d’être l’avocate de l’adultère ou de la polygamie. « Je ne suis pas ici pour encourager l’adultère ou la polygamie, mais c’est ici que le pneu touche la route. Dans ce monde, où je suis, j’ai appris cela » a-t-elle déclaré.

” Nous les femmes modernes, nous prenons des décisions hâtives sans réfléchir “

Loise Kim a donné l’exemple de l’ex première dame des Etats-Unis Hillary Clinton. Elle invite les kényanes à célébrer globalement les femmes qui ont pardonné à leur mari trompeur. « Dans notre quartier aussi, nous les avons » a-t-elle assuré. La chanteuse gospel a par ailleurs critiqué la « femme moderne ».

« Nous les femmes modernes, nous réagissons tout d’abord et prenons des décisions hâtives sans réfléchir et finalement nous partons… femmes ayons un visage franc sur ces questions, ne nous méprenons pas et ne nous méprenons pas sur les faits. Soyons d’accord pour affronter les faits de front» a-t-elle exhorté, invitant par la même occasion ses sœurs à apprendre aux plus jeunes à se battre pour leur mariage, résoudre les problèmes, pardonner et respecter ce mariage.

« Nous ne voulons pas que nos filles et nos fils se joignent à nous dans ce domaine des divorces et des célibataires, gardons les mariages à tout prix ». Il faut dire que Loise Kim est divorcée et mère de deux enfants.