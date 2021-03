Le porte-parole du Gouvernement du Bénin, Alain Orounla a animé en début de semaine, un point de presse sur les développements de l’affaire Reckya Madougou. Le ministre de la communication et de la poste a éclairé la lanterne des professionnels des médias sur la procédure en cours et la position du gouvernement sur le sujet.

Alain Orounla dans son exposé a fait cas des nouvelles pièces apportées par son collègue Modeste Kérékou en charge du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi. En effet, a indiqué la voix du gouvernement, « la sortie médiatique du ministre Kérékou témoigne du caractère sensible du dossier et vient corroborer la déstabilisation du Bénin est en préparation par les ennemis de la République ».

L’ancien avocat de Sébastien Ajavon a fait savoir que l’exercice de son collègue n’est pas de séduire ou d’appâter qui que ce soit mais il a tout simplement rendu témoignage de faits dont il était témoin, relève Alain Orounla. Vendredi 06 mars dernier, Modeste Kérékou avait déclaré avec présentation de captures d’écran avoir reçu par inadvertance des messages de Reckya Madougou.