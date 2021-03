Un homme fait face à des poursuites judiciaires après avoir refusé d’enfiler son masque à bord d’un avion de la compagnie aérienne américaine Alaska. Selon les informations du média américain Associated Press, Landon Grier un homme âgé de 24 ans et originaire de Canon City a frappé un agent de bord qui lui avait demandé de porter un masque, alors qu’il essayait de dormir sur le vol Seattle-Denver.

« Il ne savait pas qu’il urinait »

Quelques instants plus tard, un autre passager a fait appel aux agents pour signaler que Landon Grier urinait dans la zone de son siège. Face aux enquêteurs du bureau fédéral d’investigation (FBI), le mis en cause a indiqué qu’il « s’était réveillé après que les agents de bord lui aient crié dessus et lui avaient dit qu’il urinait ». Dans un rapport, la police a indiqué que l’homme « a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir heurté l’agent de bord et qu’il ne savait pas s’il urinait ».

La compagnie Alaska Airlines a réagi à la situation, à travers un communiqué à l’Associated Press. « Nous ne tolérerons aucune perturbation à bord de nos avions ou dans l’un des aéroports que nous desservons » a-t-elle déclaré. Notons que l’autorité américaine de régulation, la FAA exige que tous ses passagers qui effectuent des vols commerciaux portent un masque tout au long de leur trajet.