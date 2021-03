Alors que nul ne sait si Donald Trump se présentera en 2024, les spéculations vont bon train. En effet, pour beaucoup d’observateurs, l’ancien pensionnaire de la Maison Blanche pourrait, s’il venait à se lancer dans la course à Washington, désigner sa fille, Ivanka Trump comme colistière en lieu et place de Mike Pence, qui semble clairement hors course.

Selon le média Bloomberg, Donald Trump ne cesse de répéter à ses proches qu’il pourrait bel et bien se lancer aux prochaines présidentielles. Ces derniers lui conseillent d’ailleurs d’opter pour quelqu’un d’autre que Mike Pence en tant que vice-président, même si ce dernier semble déjà hors-jeu depuis la fin compliquée de son mandat.

Ivanka Trump, vice-présidente en 2024 ?

Les yeux se sont alors tournés vers la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, une afro-américaine. Cela pourrait permettre à l’ancien président d’envoyer un message clair à cette partie de l’électorat. Mais selon Vanity Fair, la solution pourrait venir de bien plus proche. En effet, la fille de Donald Trump, Ivanka, dont les ambitions politiques ne sont plus à démontrer, pourrait bien être l’élue.

Trump, prêt à repartir au combat ?

Cette dernière dispose effectivement d’un véritable crédit aux yeux de son père, pour qui cette dernière a réalisé de nombreuses choses lorsqu’elle se trouvait à Washington. Dans tous les cas, les spéculations vont continuer jusqu’à ce que l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche se positionne très clairement sur ses ambitions.