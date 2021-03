A moins d’un mois de la tenue des élections présidentielles en République du Bénin, la situation sociopolitique est un peu tendue. Que ce soit de l’intérieur où de l’extérieur, des organismes et personnalités appellent au dialogue et au respect de règles de droit en cette période sensible. Tout comme plusieurs autres représentations diplomatiques, l’Union européenne par le biais de sa porte-parole a invité les différents acteurs impliqués dans le processus électoral à rejeter toute forme de violence et à privilégier le dialogue.

« A l’approche de cette échéance toutefois, le climat politique se tend. L’Union européenne appelle l’ensemble des acteurs politiques, institutionnels et de la société civile, à privilégier le dialogue, à rejeter toute violence et à respecter les règles de droit et les libertés fondamentales » lit-on sur le site Internet l’UE.

Les valeurs de liberté et de démocratie

Tout en affirmant son attachement à une justice équitable pour tous les justiciables, l’Union européenne a indiqué partager avec le pays, les valeurs démocratiques. Elle a souhaité par ailleurs, que les élections se déroulent en toute liberté et transparence. « Elle réaffirme à cet égard son attachement au droit à un procès équitable pour tous les justiciables. L’Union européenne partage avec le Bénin les valeurs de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’Homme et de l’Etat de droit et appelle à la tenue d’un scrutin libre, transparent et apaisé, » a déclaré la porte-parole.