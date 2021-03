La présidentielle d’avril au Bénin s’approche à grands pas. Et les dispositions sont en train d’être prises pour garantir la sécurité pendant cette période sensible. Ainsi, à travers un communiqué de presse en date du vendredi 19 mars 2021, et signé du procureur de la République près le tribunal de première instance de 2ème classe d’Allada, le magistrat, Bernadin Hounyovi prévient que des sanctions sont prévues par les dispositions du code électoral, du code pénal, du code du numérique et du code de l’information et de la communication.

Il y indique que les actes de nature à entraver le bon déroulement du processus électoral, dans le but de créer un climat de peur pour amener les citoyens à s’abstenir d’accomplir leur devoir civique, les outrages et violences aux agents électoraux, la destruction de matériels électoraux et plus généralement toute atteinte à l’ordre public, exposent les auteurs, coauteurs et complices à des peines d’amende.

Et donc, «tout acte contraire, sera réprimé dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur ». C’est pourquoi, il invite tout le monde au respect des textes. A l’en croire, sa démarche vise à prévenir d’éventuelles infractions.