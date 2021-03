« En ce triste anniversaire, nous répétons que la Crimée c’est l’Ukraine. Les États-Unis ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais ladite annexion de la péninsule par la Russie. Conjointement avec l’Ukraine, nous ferons face aux agressions de la Russie, » informait récemment la Maison-Blanche dans un communiqué sur la position de Joe Biden. Le président américain a accusé Moscou d’avoir violé il y a sept ans, le droit international et la souveraineté de l’Ukraine.

La diplomatie russe a toujours réfuté cette idée, précisant avoir agir dans le respect du même droit évoqué par Washington, de la charte des Nations unies et du droit de chaque peuple de décider de son sort. Devant la presse, le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, est revenu sur le communiqué de la Maison-Blanche à propos de l’annexion de la Crimée. Tout en faisant une clarification conceptuelle, Dmitri Peskov a utilisé les mêmes arguments du respect du droit international pour justifier l’acte russe.

L’annexion de la Crimée n’a pas eu lieu

« Voyez-vous, il est en effet impossible de reconnaître l’annexion de la Crimée. Personne ne parle d’annexion de la Crimée. Parce que l’annexion de la Crimée n’a pas eu lieu. Il y a eu un rattachement de la Crimée à la Russie, réalisé, par ailleurs, en une conformité assez stricte avec toutes les règles du droit international » a-t-il rappelé. Selon le porte-parole de Vladimir Poutine, c’est l’organe législatif criméen qui lui avait lui-même décidé de cette réunification « conformément au statut de l’époque de la Crimée au sein de l’Ukraine »

« Une série d’actions juridiques absolument strictes et impeccables a été réalisée. C’est pourquoi il n’y a eu aucune annexion et il ne faut pas la reconnaître. Il faut, tout simplement, reconnaître la réunification de la Crimée avec la Russie et le fait que le statut de la Crimée est, Dieu merci depuis assez longtemps, celui d’une région de la Russie », a ajouté M.Peskov.