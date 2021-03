Reckya Madougou est au cœur d’une affaire judiciaire en ce moment. Celle dont la candidature à la présidentielle du 11 avril prochain a été rejetée faute de parrainages est accusée de terrorisme et d’association de malfaiteurs. Elle est dans les mains de la justice depuis son arrestation le mercredi 03 mars dernier. La femme politique devrait encore être écoutée par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) après la perquisition de son domicile hier jeudi.

Selon son avocate, Mme Madougou pourrait être mise sous convocation par Mario Metonou. Celui-ci pourrait aussi la renvoyer devant le juge des libertés et de la détention, a déclaré Me Nadine Sakponon au micro de Frissons radio. A ce niveau, le juge « va analyser sa mise sous convocation ou sa mise en détention » a-t-elle fait savoir. Il reviendra aux avocats de la défense de prouver que les faits reprochés à Mme Madougou ne sont vrais parce qu’en réalité il n’y a pas de preuves concrètes selon l’avocate de l’ancienne ministre.

” Peut-on encore dire que Reckya Madougou bénéficie de la présomption d’innocence ? “

Nadine Sakponon va ensuite critiquer les dires du procureur spécial de la Criet lors de sa conférence de presse sur l’affaire en cours. « Quand on écoute le procureur, l’intégralité de la procédure a été mise sur la place publique…Peut-on encore dire que Reckya Madougou bénéficie de la présomption d’innocence ? » s’est interrogée l’avocate qui a répondu par la négative. « Les Démocrates », parti de la candidate recalée à la présidentielle béninoise vit très mal la situation actuelle. Il a vivement protesté contre l’arrestation de Reckya Madougou dans un communiqué rendu public dans la nuit du jeudi 04 mars dernier.

Un « grave précédent »

Selon les responsables de la formation politique, l’arrestation de l’ancienne ministre, de Georges Sacca et de Bio Dramane Tidjani est un « grave précédent ». C’est une énième atteinte à la démocratie béninoise et une provocation supplémentaire inacceptable, a indiqué Eric Houndété, président du parti. La formation politique exige la libération de ces trois membres et appelle à un dialogue national inclusif. Il permettra de trouver des solutions pour une organisation transparente, crédible et apaisée de la prochaine présidentielle.