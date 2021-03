Suite aux critiques concernant ses talents de chanteur, l’artiste ivoirien Serge Beynaud est revenu sur la situation et a fait une mise au point. En effet, ce dernier avait été la cible d’attaques visant ses capacités en chant. C’est sur son compte Facebook, que le principal concerné a choisi de répondre à ses détracteurs.

« Je me considère comme un ‘’ambianceur’’ »

« Oui je ne suis pas un chanteur et je ne l’ai jamais revendiqué. Je me considère comme un « ambianceur », parce que pour moi le coupé décalé se résume a ça: Ambiance (animation, danse)!! Donc pourquoi chercher loin ce qui est tout prêt là là. Vas sur google regarde nos différents palmarès et dis moi à part Dj Arafat qui d’ailleurs a fait plus d’ambiance que de chansons à thème tout au long de sa carrière, Quel « vrai chanteur » du coupé décalé n’a accompli ce que moi « faux chanteur » ai accompli? Ce n’est pas pour minimiser le travail des autres mais c’est un fait! » a-t-il écrit.

Pour Serge Beynaud, il ne s’agit pas d’être approuvé par tout le monde, mais d’avoir foi en ses convictions. « Et jusque-là les miennes ne m’ont pas trahies » a-t-il ajouté. L’artiste a également souligné que la chose la plus importante pour lui est d’avoir ses fans avec lui, tout en suivant son chemin.