Après avoir été repoussé de 17h (heure Béninoise) à 20h puis à 21 h ce mardi 30 mars 2021, on apprend que le match entre les Lions Stars de la Sierra Leone et les Ecureuils du Bénin a été finalement annulé. Après les discussions entre les autorités béninoises et celles de la Sierra Leone, aucune porte de sortie n’a été trouvée pour que le match puisse se jouer.

La Commission chargée des compétitions de la CAF vient de réagir. Elle informe que le match ne va pas se jouer ce mardi 30 mars 2021 comme initialement prévu. Elle renseigne aussi que l’organe compétent de la CAF enquête en ce moment sur la situation et va revenir au plus tôt avec une décision. Ce match qui compte pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 dans le groupe L. Le match n’a pas eu lieu à cause d’une situation floue. Après les tests COVID-19 hier lundi 29 mars 2021, les résultats étaient attendus pour 11 heures.

Mais, c’est à 15h30 lorsque le bus de l’équipe du Bénin est arrivé au portail du stade que l’information est tombée : six joueurs béninois sont déclarés positifs. Et par des moindres, il s’agit des joueurs majeurs du dispositif du technicien Français Michel Dussuyer. Les joueurs Béninois ont été empêchés de descendre du bus pendant quatre heures. Les Ecureuils vont retourner à leur hôtel où plusieurs réunions ont eu lieu avec les différents responsables des deux Fédérations, les émissaires CAF présents à Freetown et certaines autorités béninoises. Des échanges ont eu lieu aussi avec la CAF et la FIFA. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.