Un nouvel ouvrage a révélé que des ingénieurs de la société du milliardaire américain Elon Musk, SpaceX, disent avoir été traités comme des « esclaves » lors de la construction d’une rampe de lancement pour la fusée Falcon1. Les faits se sont déroulés en 2005, sur un site de lancement à Omelek, dans les îles Marshall. Selon le livre écrit par le journaliste spatial Eric berger, « la logistique était médiocre » lors de la première année sur l’île.

« Tout le monde en a eu assez »

Ces travailleurs de SpaceX étaient également confrontés à la livraison, souvent retardée, des fournitures et étaient parfois contraints de renoncer à leurs repas. Cependant, lorsqu’un bateau qui transportait des cigarettes, de la nourriture et de la bière n’était pas arrivé, ils ont organisé une révolte pour se faire entendre. Dans une interview accordée au journaliste, Jeremy Hollman, ingénieur en chef de l’équipe Omelek a déclaré : « À un moment donné, tout le monde en a eu assez et a décidé que nous devions trouver un moyen de leur faire savoir que nous faisions également partie de cette équipe ».

La situation a été vite réglée

Bulent Altan, ancien ingénieur de la société, a fait savoir que les travailleurs de la société : « se sentaient comme des esclaves sur Omelek ». Par la suite, les ingénieurs ont décidé de ne plus travailler. Cependant, la situation avait été vite réglée par le directeur de lancement, Tim Buzza, qui « a reconnu la gravité de la situation ». Ce dernier a donc tout mis en œuvre pour envoyer un hélicoptère militaire qui s’est chargé de déposer des ailes de poulet et des cigarettes, à Omelek dans la nuit.

Notons que SpaceX a été fondé en 2002 par Elon Musk. Avec cette dernière, il a essayé de prouver qu’il pouvait faire piloter des fusées rapidement et à moindre coût que les fournisseurs de lanceurs de fusées classiques. Selon le média américain Business Insider, c’est ce besoin qui l’a amené à faire travailler ses ingénieurs dans les îles Marshall, pendant 4 quatre ans.