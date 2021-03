Durant son quinquennat qui s’achève dans quelques semaines, Patrice Talon a mené des réformes qui ont parfois donné lieu à quelques soubresauts, notamment la réforme du système partisan. Celle-ci n’a pas permis à l’opposition de participer aux élections législatives de 2019 qui a consacré un parlement monocolore avec les députés de la même obédience politique que le chef de l’Etat. Pendant ce scrutin on a assisté à des scènes de violences, notamment dans la partie méridionale du pays. Plus d’un mois après les élections, les policiers étaient venus interpeller les présumés auteurs de ces forfaits à Tchaourou ville natale de l’ancien président Boni Yayi.

Il n’a jamais été impopulaire

C’est alors que les affrontements entre forces de l’ordre et populations ont éclaté avec la pose de barricade sur la route qui traverse la localité. Les faits se déroulaient en juin 2019. Des violences ont aussi éclaté à Savè entraînant des pertes en vie humaine. Quelques semaines plus tôt, les 1er et 2 mai 2019, une révolte prenait corps à Cotonou notamment à Cadjèhoun où se trouve la résidence de Boni Yayi. La population qui protestait contre l’encerclement par les forces de l’ordre du domicile de l’ancien président a affronté les hommes en uniformes.

En somme, le Bénin a vécu une période électorale et post-électorale difficile en 2019. Cette situation, ajoutée à des campagnes comme celle menée par l’ex prefet Modeste Toboula pour libérer les espaces publics, a amené certaines opinions à affirmer sans sourciller que le président Patrice Talon est impopulaire. Pour le ministre porte-parole du gouvernement qui s’exprimait ce mardi 30 mars 2021 sur les antennes de la radio parakoise Azèkè FM, M Talon a certes « pris le risque de l’impopularité par opposition à la séduction démagogique qui consiste à dire ce qui n’existe pas pour faire plaisir aux populations ». Mais il ne faut pas se méprendre, l’actuel président n’est pas impopulaire. Il ne l’a jamais été, affirme le ministre porte-parole du gouvernement.

« C’est l’offre des réformes courageuses pour atteindre des résultats »

Ceux qui estiment qu’il est impopulaire sont en mal de propositions concrètes à faire au peuple béninois et cherchent des arguments pour combler leurs lacunes, pensant berner le peuple, croit savoir M Orounla. Pour lui, l’actuel chef de l’Etat n’a jamais douté de sa popularité parce que le peuple béninois est désormais favorable à l’offre qu’il propose : Celle de l’intolérance à la corruption, du non renoncement et de la non abdication. « C’est l’offre des réformes courageuses pour atteindre des résultats » a-t-il poursuivi. Alain Orounla pense par ailleurs que son patron n’a pas besoin de mentir au peuple pour être populaire. Il sait qu’il l’est c’est pourquoi il reste égale à lui-même devant ses concitoyens en disant la vérité.