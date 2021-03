Le constructeur américain de véhicules électriques, Tesla, n’en finit pas de surprendre le monde de par ses projets révolutionnaires. En effet, la firme du milliardaire, Elon Musk, basée à Palo Alto, travaille actuellement sur un projet de batterie géante qui sera branchée sur le réseau électrique du Texas. Celui-ci pourrait emmagasiner assez d’énergie pour 20 000 foyers.

Une capacité de stockage de 100 mégawatts d’électricité

Selon les informations données ce lundi 8 mars 2021 par le média américain Bloomberg, ladite batterie est développée par la filiale de Tesla, Gambit Energy Storage, dans le comté de Brazoria, dans l’Etat du Texas. Notons que le système est enregistré auprès de l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), l’opérateur du réseau électrique dans l’Etat. Un dépôt d’Ercot du mois d’Août de l’année dernière a fait savoir que le projet de Gambit Energy Storage dispose d’une capacité de stockage de 100 mégawatts d’électricité. Par ailleurs, la batterie est paramétrée pour se recharger via le réseau, quand les prix de l’énergie seront à un bas niveau. Mais, ils sont entièrement déchargés lorsqu’il n’y a plus d’énergie dans le système.

A en croire certains responsables locaux, la batterie de la firme de Tesla pourrait contribuer à rendre opérationnel le système électrique local. Cela, en fournissant de l’électricité dans le but de « relancer » les générateurs électriques, en cas de catastrophe naturelle ou de panne d’électricité. Pour rappel, Elon Musk, PDG de Tesla s’était fendu de plusieurs critiques à l’encontre de l’ERCOT, suite à plusieurs pannes d’électricité au cours du mois de février, ayant laissé de millions de Texans sans eau et sans électricité.