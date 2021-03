Le célèbre couple formé par le rappeur américain TI et son épouse continue de faire la une des journaux, suite à de nouvelles accusations d’agressions sexuelles. En effet, TI et son épouse Tiny avaient déjà été accusés par huit autres femmes d’abus sexuels. Cependant, six autres accusateurs se sont ajoutés à ces dernières, selon les informations du média britannique The Daily Beast.

« Elles racontent des événements étrangement similaires »

Au rang des nouveaux accusateurs figurent une ancienne lycéenne qui travaillait autrefois dans un des studios de l’artiste, un membre de l’US Air-force et une strip-teaseuse. « Ces femmes ne se connaissent pas, et sans aucune indication de ma part, elles racontent des événements étrangement similaires d’abus sexuels, d’ingestion forcée de stupéfiants illégaux, d’enlèvements, de menaces terroristes et de faux emprisonnements » a indiqué l’avocat des plaignants dans une lettre adressée aux autorités de Californie et de Géorgie, afin de demander qu’une enquête pénale soit ouverte. Dans les allégations portées contre le couple du rappeur, une jeune femme de 17 ans a dit avoir été violée, après avoir pris, la veille, un verre et deux pilules donnés par Tiny. Elle aurait par la suite été menacée par des agents de TI qui lui ont dit de fermer sa bouche, si elle ne veut pas que de mauvaises choses arrivent à sa famille.

La militaire a déclaré avoir constaté qu’elle a été violée, le lendemain de sa rencontre avec le couple dans un club de los-Angeles. Notons que ces accusations interviennent après que le couple ait été accusé d’abus sexuels par huit femmes. D’après le média, elles ont été kidnappées, droguées et contraintes à avoir des relations sexuelles avec le couple ou une personne de leur entourage.