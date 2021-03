Aux Etats-Unis, une enquête KFF Vaccine Monitor menée sur 1676 adultes entre le 30 novembre et le 08 décembre 2020, a révélé que les Républicains (42%°) hésitaient à se faire vacciner. Un récent sondage de la même structure réalisé entre le 15 et le 23 février montre que 55% des 1875 adultes enquêtés avait reçu au moins une dose de vaccin ou qu’ils le souhaitaient dès que possible. 15% ont déclaré qu’ils ne se feraient « certainement pas » vacciner, et sept autres pour cent ont déclaré qu’ils ne le feraient que si cela était nécessaire. Près de quatre républicains sur dix sont tombés dans l’un de ces deux camps, a déclaré la KFF, bien que l’enquête ait sondé deux fois plus de démocrates (764) que de républicains (328).

Selon les chiffres des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, 80,5 millions de vaccins anti-Covid ont déjà été administrés aux Etats-Unis à la date du 03 mars. L’ancien président Donald Trump ferait partie ces personnes immunisées. En effet, selon le New York Times qui citait un conseiller du milliardaire républicain, ce dernier et son épouse Melania auraient reçu le vaccin avant de quitter la Maison Blanche. Interrogé par CNN mercredi dernier, le Dr Antony Stephen Fauci a indiqué que Donald Trump aurait pu encourager les américains à se faire vacciner si tant est qu’il a reçu en janvier la dose du vaccin.

“Je suis désolé qu’il ne l’ait pas fait “

L’immunologue pense qu’il a raté là une « excellente occasion de faire passer un signal aux personnes qui l’auraient clairement écouté comme elles l’écoutent de bien d’autres manières…C’était malheureusement une occasion manquée car il aurait pu faire vacciner beaucoup de gens qui hésitent à se faire vacciner. Je suis désolé qu’il ne l’ait pas fait » a déclaré l’immunologue. La population américaine fait plus de 300 millions , il faudra encore des mois pour vacciner tout le monde.