Ce samedi soir, le camerounais Francis Ngannou alias « Predator » battait Stipe Mioci, actuel Champion des poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), lors de l’événement principal à du championnat à Las Vegas. Il devenait ainsi le nouveau Roi de l’UFC mondial, champion du monde des poids lourds. Un combat épique, soutenu par une volonté de l’africain de réaffirmer sa valeur et de faire oublier sa défaite de 2018 ; mais soutenu également par l’obligation pour Mioci défendre son titre.

Ngannou champion du monde

Ce samedi, la revanche de Ngannou avait été retentissante. Battu en 2018, le camerounais a démontré qu’il était un grand combattant. Prenant suffisamment de recul pour analyser ses propres insuffisances, le camerounais avait mis trois années pour parfaire sa technique et affuté ses muscles. Et les résultats étaient patents. Ce samedi à Las Vegas, tous les observateurs s’accordaient pour dire que le camerounais avait dominé la rencontre.

Mais il pouvait difficilement en être autrement, tant la puissance du camerounais avait tout de suite, dès les premiers échanges de coups, ébranlé la contenance du pratiquant américain d’origine croate. Après un premier round, où Miocic s’était contenté de subir ; les attaques fulgurantes du camerounais au second round avaient tôt fait de terminer le combat. 52 secondes avaient suffi.

Au lendemain de la victoire de Francis Ngannou, plusieurs célébrités, notamment du monde du sport de combat ont réagi via Twitter. Que ce soit, le catcheur Dwayne Johnson (The Rock), Stephen A.Smith, célèbre journaliste sportif, Khabib Nurmagomedov, champion du monde de sambo, Israel Adesanya, kickboxeur d’origine nigériane et Teddy Atlas, commentateur réputé de combat ; tous ont rivalisé de qualificatifs pour encenser le camerounais ou lui dire leur admiration. Le règne de Miocic sur les poids lourds aura été selon la presse sportive, le meilleur de l’histoire d’une division UFC notoirement tumultueuse. Miocic avait été le plus grand, pendant quatre des cinq dernières années, avec 97 % de victoires.