Quand le moment sera venu pour lui de faire le grand saut, on aura plus besoin de lui acheter un cercueil, car il l’a déjà. Japesa, le célèbre rappeur kenyan, a posté une photo de lui sur Instagram où on le voyait devant un cercueil. Le commentaire qui a suivi a enlevé tout doute sur ses intentions. « Je me suis acheté un cercueil, juste au cas où nikufe msisumbuliwe (la mort) contacte mon numéro » a-t-il écrit sur le réseau social le samedi 27 mars.

Attention, car les mots sont puissants !

Japesa ne veut pas que ses fans s’encombrent de cette tâche. Ces derniers ont naturellement commenté la photo du rappeur. Certains lui ont conseillé de faire très attention à ses déclarations car les mots sont puissants.

D’autres ont juste relevé le caractère bon marché du cercueil. Philip Ptaroba Okoyo comme l’appelle à l’état civil est né à Mombasa en 1994. Il a collaboré avec plusieurs artistes dont Khaligraph Jones avec qui il a sorti la chanson « Nyakalaga ».