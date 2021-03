La journée du vendredi 12 mars 2021 fut une journée triste pour les habitants de la localité de Gawsworth, en Angleterre. En effet, les corps de deux octogénaires ont été retrouvés sans vie dans leur domicile. La macabre découverte a été faite dans la matinée du vendredi, à 10h15.

La nouvelle a été une onde de choc pour le village

Il s’agit en effet de Norman et de Margaret Waller, âgés respectivement de 83 et 81 ans. La police britannique privilégie la thèse du suicide pendant le confinement. Selon les forces de l’ordre, il s’agit d’une mort « soudaine », dans laquelle aucune autre personne n’est impliquée. La police se demande par ailleurs si un ou les deux défunts se sont suicidés. Il faut dire que la nouvelle de la mort de ces deniers a été une onde de choc pour le village de Gawsworth. En effet, Norman et son épouse étaient des personnes connues qui faisaient partie de la communauté agricole de la localité. Aussi, étaient-ils bien connus au marché de Chelford.

« Ils nous manqueront à jamais »

Suite au décès du couple, les membres de leur famille leur a rendu hommage. « Nos cœurs sont brisés par la perte de notre père et de notre mère. Ils nous manqueront à jamais, à leurs nombreux frères et sœurs et à leurs amis. Carole, Angela, Martin et Allan » ont-ils déclaré. Sur Facebook, les habitants du village leur ont rendu hommage en décrivant Margaret comme une personne « charmante » et Norman comme « un gentleman » qui aime aider les gens.