En Italie depuis plus de 35 ans les autorités du pays mènent une lutte sans merci contre le crime organisé et les clans mafieux dans le pays. Des clans puissants qui entretiennent depuis l’Italie de vastes réseaux criminels à travers toute l’Europe et le monde. Si dans les années 90, les clans mafieux siciliens étaient les plus en vue ; les choses avaient changé et depuis quelques années, la mafia calabraise, la Ndrangheta, est devenu la première puissance mafieuse du pays.

Des criminels traqués de toutes parts par des procureurs anti-mafia italiens qui ont juré de les amener devant la justice. Marc Feren Claude Biart, fait partie de ces mafieux en cavale depuis des années, mais ce lundi l’homme avait été repéré grâce à YouTube.

Retrouvé par une vidéo en ligne

Dans une dynamique de donner aux forces de police tous les moyens nécessaires pour contrer la ‘’Ndrangheta’’, le Département italien de la sécurité publique a financé le projet I-CAN, pour INTERPOL Cooperation Against ‘Ndrangheta (Interpol Coopération Contre la Ndrangheta). I-CAN est une initiative triennale (2020-2023) réunissant des pays sélectionnés pour une coopération policière multilatérale spéciale pour lutter contre la Ndrangheta.

C’est grâce à cette coopération que Marc Feren Claude Biart, 53 ans, en cavale depuis 2014, a été repéré lundi et arrêté ce mercredi 24 mars dans la ville de Boca Chica en République Dominicaine. Le mafieux recherché de toutes parts en Italie pour trafic de cocaïne avait choisi de se réfugier en république dominicaine ; et n’eut été son affection pour la cuisine italienne, peut-être qu’il n’aurait jamais été retrouvé.

Mais Marc Feren Claude Biart affectionnait particulièrement les bons plats italiens. Il avait à Boca Chica, créé avec sa femme une chaine de cuisine italienne sur YouTube. Sur cette chaine l’homme qui prenait soin de masquer son visage, faisait régulièrement des vidéos de présentation. Seulement Biart en se masquant le visage avait été loin de s’imaginer que c’étaient les tatouages qu’il avait sur le corps le trahissaient. Maintenant en Italie, Biart devra répondre des chefs d’accusations d’association de malfaiteurs aux fins de trafic de drogue pour le compte du clan Cacciola di Rosarno.