La ville de Dallas aux USA est bouleversée par une sombre affaire qui frappe de plein fouet la police départementale de la ville. Un officier de police se faisait arrêter il y a quelques jours pour deux chefs d’homicide qualifiés dont l’un sur la personne d’une informatrice de la police. Mais ce qui intriguait le plus l’opinion publique de Dallas, c’est le fait que l’officier ne se faisait limogé que maintenant des forces de Police alors même que depuis 2017, il faisait l’objet d’une enquête.

La police de Dallas dans la gêne

L’Officier Bryan Riser était arrêté le 04 Mars dernier et détenu à la prison du comté de Dallas, sa caution ayant été fixée à 5 millions de dollars. En 2017, Liza Saenz, 30 ans et Albert Douglas 61 ans étaient assassinés et les deux corps jetés le cours d’eau qui borde l’Etat, la rivière Trinity. Le corps de Saenz sera retrouvé, mais pas celui de Douglas. Trois hommes ont été arrêtés en 2019, dans le cadre de cette affaire et l’un d’eux, selon des sources policières, a déclaré aux enquêteurs au cours de son interrogatoire que c’était l’agent de Police Bryan Riser qui avait ordonné les meurtres.

Une déclaration qui va précipiter les choses pour l’officier jusqu’à son arrestation le 04 Mars dernier. Seulement, ce n’était pas la première fois que le nom de l’agent Riser avait été cité dans le cadre de l’enquête sur la mort de Liza Saenz. Le nom du policier avait déjà été cité en 2017, mais les autorités de la police alors, au lieu de prendre les dispositions qui s’imposaient dans de tels cas et de le suspendre le temps de l’enquête, l’agent, avaient préféré le laisser travailler, jusqu’en 2019. Année où l’officier Riser avait nommément été désigné comme suspect.

Selon l’ancien Chef de la police, U. Reneé Hall, Riser avait été maintenu en fonction pour éviter qu’il ne soit au courant de l’affaire et ne cherche à interférer. Pourtant en tant que policier toujours en fonction, rapportait la presse, l’officier Bryan Riser avait facilement accès aux bases de données internes et aux rapports du service de police. Lundi, le maire de Dallas, Eric Johnson, qualifiant la situation d’ « horrible », annonçait qu’il formerait un comité ad hoc pour examiner de plus près l’affaire.