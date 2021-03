Ce mardi 16 mars 2021, l’Autorité israélienne des antiquités a annoncé qu’un projet archéologique de quatre ans a conduit à la découverte des parties du Livre des douze petits prophètes, de même que des ossements d’un enfant qui date des milliers d’années. C’est la première découverte de ce genre en 60 ans a précisé l’autorité. Au cours des recherches, les archéologues ont découvert un squelette d’un enfant partiellement momifié âgé de 6000 ans. Un scanner a révélé que l’âge de l’enfant était compris entre 6 et 12 ans, la peau, les tendons et même les cheveux étant partiellement préservés. Un panier vieux de 10.500 ans a également été découvert.

Selon les autorités israéliennes, ces éléments pourraient être les plus anciens du monde. Les anciens fragments de textes bibliques découverts en Cisjordanie, selon l’Autorité israélienne des antiquités datent de près de 2000 ans et auraient été cachés lors d’une révolte juive contre Rome. Les mots de ces fragments diffèrent légèrement des autres versions de la Bible d’après l’autorité.

Une grande lumière sur notre histoire

Par ailleurs, d’autres objets ont été trouvés comme une cache de pièces de monnaie portant des symboles juifs, y compris une harpe et un palmier dattier, des pointes de flèche et des pointes de lance, du tissu tissé, des sandales et des peignes à poux. Tous ces objets ont fait pensés à la fin de la révolte de Bar Kokhba (132-136 après JC), dans lequel les Juifs se sont battus contre la domination romaine en Judée. Ces découvertes ont été faites dans le désert de Judée plus précisément dans ce que dans ce que l’Autorité des Antiquités a appelé la « Grotte de l’Horreur » qui a été découverte en 2017.

« C’est très excitant de voir ces découvertes et de les exposer au public, découvertes qui jettent une grande lumière sur notre histoire », a déclaré le directeur général du ministère de Jérusalem et du Patrimoine, Avi Cohen. « Ces découvertes ne sont pas seulement importantes pour notre propre patrimoine culturel, mais pour celui du monde entier, » a-t-il ajouté.