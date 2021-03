Première en Israël où des scientifiques ont réussi à transformer des embryons de 250 cellules en fœtus de souris. Ces fœtus sont tous dotés d’organes. Le point surprenant ? C’est un utérus artificiel qui a été utilisé. De fait, selon les scientifiques, cela pourrait ouvrir la voie à la gestation d’êtres humains hors de l’utérus.

Afin de parvenir à ce résultat, ce sont sept années de développement qui ont été nécessaires. Pour autant, le résultat est là, ce qui a eu le don de satisfaire Jacob Hanna, au sein de l’Institut Weizmann des sciences, spécialisé dans les cellules souches. Une découverte qui pourrait bien être utilisée et appliquée à d’autres mammifères dont l’homme.

Un utérus de souris artificiel a été développé

Cela pourrait également permettre à la science d’aller plus loin puisqu’elle aurait une vue globale et parfaite de la façon dont un corps et des organes se forment. Dans les faits, les cellules de souris ont été prélevées chez la mère au bout de cinq jours, avant d’être placées dans cet utérus artificiel. Entre le cinquième et le onzième jour, tous les organes se sont développés.

Un intérêt scientifique et sanitaire

Les fœtus eux sont finalement morts après onze jours. En effet, ces derniers ne peuvent rester plus longtemps dans un utérus artificiel et ne peuvent être transplantés dans une véritable souris. Pour autant, Jacob Hanna envisage de continuer à développer sa technologie afin de permettre à ces petites souris, de naître et de vivre en bonne santé. Reste à créer un incubateur assez puissant et susceptible de recréer toutes les conditions nécessaires au bon développement de ces fœtus.