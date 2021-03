Il y a quelques années, bien avant le décès de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter, des manifestations avaient eu lieu dans la ville de St louis pour protester contre ce qu’ils considéraient comme une injustice. Un policier blanc avait été reconnu non coupable de la mort d’un chauffeur noir, Anthony Lamar Smith. Au cours des émeutes, un policier noir qui s’était infiltré parmi les manifestants pour enquête, avait lui-même été témoin dans sa chair de la violence de ses collègues. Seulement malgré sa plainte , un tribunal ce lundi ne retenait aucune condamnation contre les policiers qui l’avaient agressé.

Un policier molesté…

En septembre 2017, après l’acquittement de l’ancien policier blanc Jason Stockley, qui avait par balle tué le chauffeur noir Anthony Lamar Smith, des manifestants à Saint-Louis ont bloqué des autoroutes, se sont rassemblés devant le palais de justice et ont défilé dans le centre-ville de la ville pendant des heures. Puis, les manifestants se sont rendus au quartier général de la police et ont appelé à la démission de la police et à un boycott économique de Saint-Louis.

Le Détective Luther Hall, un policier noir, était avec son partenaire, infiltré pour « documenter les activités de protestation et la destruction de biens». Mais très vite Hall, qui portait un appareil photo, a été séparé de son partenaire alors qu’il fuyait les bombes de gaz poivré lancées par les forces de l’ordre. Le policier sera plus tard rattrapé par ses collègues, et pris pour un des manifestants, il sera sérieusement molesté. L’agent Hall portera plainte, trois coupables présumés seront identifiés par une enquête du FBI et plus tard inculpés de « privation de droits sous couvert de loi et de mensonge au FBI ».

L’agent Luther Hall, débouté…

Mais ce lundi, un tribunal donnait raison aux avocats de la défense qui avaient stipulé que le chaos qui avait régné cette nuit-là ne pouvait permettre aux policiers d’identifier des agents sous couverture. Et un grand jury, constitué à majorité de ‘’blancs’’ selon la presse locale, déclarait les trois policiers incriminés, innocents des faits qui leur avaient été reprochés. Cori Bush, une députée noire qui représente le district du Missouri qui comprend Saint-Louis, dira à l’annonce du verdict: « Si un policier infiltré ne peut obtenir justice, comment à plus forte raisons, nous autres qui avons été abattus, battus et brutalisés, pourrions nous jamais obtenir justice?»