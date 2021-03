Beaucoup pouvaient imaginer Joe Biden être le président d’un seul mandat, à cause de son âge avancé notamment. S’il n’a jamais rien évoqué sur le sujet, afin notamment de ne pas donner d’idées à la jeune génération qui pourrait alors être tentée de le bousculer, il se pourrait bien que Joe Biden ait de la suite dans les idées.

Pour certains de ses proches, Joe Biden pourrait bien être tenté à l’idée de continuer sa carrière politique et de rester président quatre années de plus. De quoi ouvrir le débat autour de son âge avancé alors que le chef de l’État s’apprête à fêter ses 79 ans dans les semaines à venir. En 2024, il sera alors âgé de 82 ans.

Joe Biden, prêt à faire deux mandats ?

Les républicains eux, sont d’ailleurs déjà sur le pont. En effet, Sean Hannity, pour Fox News, a d’ores et déjà évoqué les fonctions cognitives de Joe Biden, accusé par beaucoup au cours de sa campagne d’avoir « perdu la tête ». Du côté des démocrates en revanche, personne n’a souhaité réagir.

Une question trop tôt pour être posée

En effet, si certains estiment que Biden pourrait continuer afin de faire barrage, l’immense majorité estime qu’il est bien trop tôt pour évoquer le sujet et que Joe Biden a énormément de travail à mener avant de penser à la suite. Crise économique, sanitaire, immigration et question du racisme, de nombreux sujets sont sur la table et les prochaines élections ne sont clairement pas à l’agenda du président démocrate.