Dans la soirée d’hier jeudi 11 mars, le président américain s’est adressé à ses compatriotes. Joe Biden a notamment parlé de la pandémie du nouveau coronavirus et de la campagne de vaccination en cours. « Il y a deux mois ce pays n’avait pas assez de vaccins pour vacciner n’importe où près du public américain, mais bientôt nous le ferons » a-t-il déclaré. Le chef de la Maison Blanche informe par ailleurs que son gouvernement travaille avec Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, pour fabriquer et acheter des centaines de millions de doses sûres et efficaces de ces trois vaccins.

« Maintenant, sous la direction et avec l’aide de mon administration, Johnson & Johnson travaille avec un concurrent, Merck, pour accélérer et augmenter la capacité de fabrication du nouveau vaccin Johnson & Johnson » a poursuivi le numéro 1 américain avant d’informer ses compatriotes de sa rencontre avec les PDG des deux sociétés mercredi dernier. « J’ai annoncé notre projet d’acheter 100 millions de doses supplémentaires de vaccins Johnson & Johnson » a-t-il fait savoir. Le discours de Joe Biden est critiqué par des américains parce que le chef de la Maison Blanche n’a aucunement fait cas de Warp Speed, le partenariat public privé noué par l’ex administration Trump pour faciliter et accélérer le développement, la fabrication et la distribution de vaccins contre la Covid-19.

Même le Washington Post n’est pas d’accord

Il n’a pas non plus avoué que son prédécesseur avait déjà accepté d’acheter suffisamment de doses pour 200 millions d’adultes à Pfizer et Moderna , quand il informait que tous les adultes américains seraient éligibles pour recevoir le vaccin à partir du premier mai. On reproche aussi à Biden de n’avoir pas dit que M Trump Il avait également accepté d’acheter 100 millions de plus à J&J une fois qu’il recevrait l’autorisation de la FDA. Même le Washington Post a indiqué que le président américain avait principalement besoin de faire avancer les choses dans la direction qu’elles empruntaient déjà sans faire croire qu’il réalisait des exploits.

” Le président Refuse de dire la vérité “

Son engagement de faire administrer 100 millions de doses de vaccin aux américains lors de ses 100 premiers jours de mandat, était certes louable, mais Donald Trump atteignait déjà cet objectif fait remarquer le célèbre quotidien. Kayleight McEnany, ancienne porte-parole de la Maison Blanche sous l’administration Trump, avait aussi publié sur twitter des captures d’écran de deux articles du New-York Times et de la chaine ABC. Ceux-ci mentionnaient les efforts de l’administration Trump pour la mise au point et la distribution des vaccins. « Biden a énormément profité des vagues de production de vaccins que l’administration Trump avait déclenchées » indiquait par exemple, le quotidien New-Yorkais.

La « plus grande arnaque est que Joe Biden s’approprie le vaccin »

« Même les médias reconnaissent le rôle de l’administration Trump dans la direction du développement et de l’achat de vaccins, mais le président Refuse de dire la vérité » a commenté McEnany. Comme elle, d’autres opinions n’ont pas été tendres avec le président américain. Nan Hayworth , une ancienne membre du Congrès estime que la « seule raison pour laquelle Biden peut faire l’une des choses qu’il fait pour les vaccins et la vaccination est l’opération Warp Speed ». Juanita Broderick, l’accusatrice de Bill Clinton a affirmé que la « plus grande arnaque est que Joe Biden s’approprie le vaccin ».

L’auteur Scott Fishman rappelle quant à lui que le président américain et la vice-présidente Kamala Harris avaient passé des mois « à mentir sur le fait de ne pas faire confiance au vaccin simplement parce que le président Trump a dirigé l’opération Warp Speed. Maintenant ils essaient se s’en attribuer le mérite. Les GENS MALADES ».