Plusieurs jours après l’interview choc accordé par le prince Harry et son épouse Meghan Markle, l’ancien président Donald Trump a estimé que cette dernière n’était pas « quelqu’un de bien ». L’information a été donnée, au début de la semaine dernière, par l’ancien conseiller du milliardaire républicain, Jason Miller, sur War Room, le podcast de l’homme d’affaires américain Steve Bannon.

« Si tu dis quelque chose de négatif sur Meghan Markle, tu seras critiqué »

A en croire Jason Miller, Donald Trump lui a confié que Meghan Markle « n’est pas quelqu’un de bien… Je l’ai dit et maintenant tout le monde le voit ». Néanmoins, Donald Trump a déclaré à Jason Miller qu’il pouvait partager ses commentaires sur le podcast s’il le veut, mais avec une réserve. « Tu réalises que si tu dis quelque chose de négatif sur Meghan Markle, tu seras critiqué, regarde (le journaliste) Piers (Morgan) ». L’ancien président a également dit à Jason Miller qu’il prend position pour Piers Morgan.

Meghan Markle avait exposé la pression médiatique qu’elle subissait

« Piers Morgan est le meilleur, le plus grand, et ils ont essayé de l’annuler simplement parce qu’il a critiqué Meghan Markle » avait déclaré Donald Trump. Notons que le célèbre journaliste Piers Morgan avait été sévèrement critiqué depuis ses propos acerbes sur la duchesse de Sussex. En effet, au cours de l’interview accordée à Oprah Winfrey, Meghan Markle avait exposé la pression médiatique et le racisme qu’elle subissait dans la famille royale, tout en mettant l’accent sur les pensées suicidaires qui lui étaient claires à l’esprit.

Piers Morgan dans son interview a cependant mis en doute ces propos, estimant qu’il ne la croirait pas « si elle (lui) lisait un bulletin météo ». Suite à ces propos, la chaîne de télévision a reçu plus de 41 000 plaintes et le journaliste britannique a présenté sa démission, quelques jours après. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’ancien locataire de la Maison Blanche montre ses griffes contre Meghan Markle. Au cours de la période précédant les élections de 2016, cette dernière l’avait qualifié de « misogyne » et de « diviseur ». Donald Trump avait répondu en faisant savoir : « Je ne savais pas qu’elle était méchante ».