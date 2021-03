L’ancien locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump dans les dernières heures de sa présidence, graciait le 19 janvier dernier, plus de 100 personnes, dont des stars de la musique et du Hip-Hop . Lil Wayne et Kodak Black en faisaient partie. Une action de dernière minute la part de Donald Trump, qui selon des observateurs n’était pas fortuite et tendait surtout à améliorer sa position auprès des électeurs noirs.

Des électeurs qu’il avait bien souvent vilipendé, ayant régulièrement essayé de minimiser, voire de réduire au silence, le mouvement pour la lutte contre la discrimination raciale et les violences policières induite par la mort de George Floyd. En tout état de cause, Kodak Black était lui reconnaissant à Trump de l’avoir gracié, et il n’hésitait pas à le faire savoir.

« Des frères d’une autre mère… »

Ce Mardi sur une émission culturelle en live, le rappeur était revenu sur la grâce présidentielle qu’il avait reçu. Kodak Black avait expliqué qu’il ne savait comment montrer sa gratitude au président Trump, celui-là même qui était, il l’avait récemment découvert, du même signe zodiacal que lui ; Gémeaux. Pour le rappeur ; cette conjonction d’astres de naissance et le fait même qu’il l’ait gracié avait fait d’eux tels des « frères d’une autre mère ».

Une affection qui des dire du rappeur serait réciproque, puisqu’en plus de la grâce, le président républicain lui aurait envoyé alors qu’il quittait la Maison-Blanche « un cadeau d’adieu dédicacé ». Kodak Black, avait été accusé en février 2016 d’avoir agressé sexuellement une jeune femme dans une chambre d’hôtel à Florence, en Caroline du Sud, alors qu’il y était pour un spectacle, il risquait 30 années d’emprisonnement.

Libéré sous caution en Décembre de la même année, le rappeur attendait toujours la tenue de son procès, quand en Mars 2020 il était frappé d’une autre accusation. Cette fois le rappeur avait été écroué dans une prison fédérale, pour avoir été pris avec en sa possession de la marijuana et une arme à feu chargée sans permis à la frontière américano-canadienne.