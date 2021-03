Plus d’une dizaine de procureurs généraux républicains ont initié une action en justice contre le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Ils se sont en effet insurgés contre la signature par Joe Biden du décret 13990. Ce décret du président américain qui a été signé dès ses premières heures à la présidence américaine ordonne aux agences fédérales de calculer le «coût social» de la pollution par les gaz à effet de serre en estimant les «dommages monétisés» pour informer les futures réglementations fédérales.

Le principe de séparation du pouvoir violé selon les plaignants

Mais pour les 12 procureurs généraux républicains, cette décision du président démocrate viole le principe de séparation des pouvoirs prévus par la Constitution américaine. Les plaignants estiment notamment que la décision revient en réalité au Congrès et non au président. Dans le document déposé par les procureurs républicains, ils martèlent que la décision prise par Joe Biden est une «action législative par essence qui relève de l’autorité exclusive du Congrès».

« Si le décret exécutif est maintenu, il infligera des centaines de milliards ou de billions de dollars de dommages à l’économie américaine pour les décennies à venir », ont poursuivi les différents plaignants dans le document qu’ils ont déposé contre le décret du président américain.

Que le Tribunal se prononce contre le décret…

« Il détruira des emplois, étouffera la production d’énergie, étouffera l’indépendance énergétique de l’Amérique, supprimera l’agriculture, découragera l’innovation et appauvrira les familles de travailleurs. Il sape la souveraineté des États et déchire le tissu de la liberté. », ont-ils encore identifié comme conséquences de ladite décision. Le seul objectif que poursuit la plainte est que le tribunal déclare «arbitraires, capricieuses, déraisonnables et contraires à la loi», les estimations de coûts.