Le Noir, qu’il soit africain ou afro-américain a déjà marqué l’histoire et les esprits par son intelligence artistique et sportive. On en finit plus de citer les succès « blacks » dans le football, le basketball, la musique, ou l’athlétisme. Cependant dans les affaires et les finances, les réussites se faisaient plus rares. Mais là aussi malgré la domination blanche dans le secteur, les “success stories” ne manquaient pas ; et des personnalités noires arrivaient avec bonheur à tracer leur chemin, forçant le respect de leurs semblables. Kanye West en est un exemple, lui qui en 2020 seulement, était classé 10 ème parmi les noirs les plus riche du monde, avait réussi en quelques mois à entrer dans le quinté gagnant.

West devant Oprah, Jordan et Jay-Z

En 2020, l’époux de Kardashian était classé dixième du Top 12 mondial des fortunes ‘’Black’’ en milliards. Le rappeur, entrepreneur et créateur de mode avait alors une fortune estimée à 1.3 milliards de dollars. Des milliards que Kanye Omari West devait plus au succès de ses sneakers, ses chaussures de sports adaptés ‘’ville’’, qu’à ses réussites musicales. À ce moment M. West était loin derrière ces concitoyens les plus en vus du classement tels que la productrice de télé Oprah Winfrey et l’ancienne star de NBA, Michael Jordan.

Un classement d’ailleurs dominé par les businessmans nigérians, avec à leur tête, M. Aliko Dangote Président Directeur-Général de Dangote Group. La fortune de M. Dangote étant estimée à 8.3 milliards de dollars. Juste après lui suivait un autre nigérian, un autre homme d’affaire, Mike Adenuga, riche de 7.7 milliards de dollars. Adenuga est propriétaire d’une grosse société de télécommunication, Globacom, et possèdes des parts dans des banques et des firmes d’explorations pétrolières.

Le prochain nigérian à suivre vient en 5 ème position et répond au nom d’Abdul Samad Rabiu, 2.6 millions de dollars. Seuls deux afro américains contrariaient la domination nigériane dans ce quinté de tête, Robert Smith, 5 milliards, PDG de Vista Equity Partners, une société d’investissement et David Steward, 3.9 milliards patron de la WWT, World Wide Technology.

Désormais, ce classement était bouleversé par le succès fulgurant de ‘’Yeezy’’ la marque de chaussure lancé par le rappeur. Aujourd’hui à la tête d’une fortune de 6.6 milliard, West se positionne juste derrière Adenuga, et retire aux nigérians leur domination dans le classement des ‘’cinq’’ plus grosses fortunes noires.