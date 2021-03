La justice américaine n’a pas encore fini avec l’ancien président américain Donald Trump, concernant ses pressions pour remporter les élections présidentielles du 03 novembre 2020. Un nouvel enregistrement du milliardaire américain semble accabler davantage ce dernier. En effet, au cours d’un appel téléphonique entre Donald Trump et l’enquêteur en chef du bureau du secrétaire d’Etat Brad Raffensperger, Frances Watson, l’ex-chef de l’Etat avait mis l’accent sur le fait qu’il avait gagné l’élection en Géorgie.

« … J’ai tout gagné sauf la Géorgie »

Il avait aussi dit à l’enquêteur que les USA comptaient sur un audit afin de savoir si le processus de vérification des signatures pour les bulletins de vote par correspondance ne contient aucune erreur. Toujours selon les révélations de l’enregistrement. Donald Trump a déclaré que : « Ce pays compte dessus parce que c’est très intéressant. … J’ai tout gagné sauf la Géorgie, vous savez, et j’ai gagné la Géorgie – je le sais – par beaucoup, et les gens le savent, et vous savez, que quelque chose de grave est arrivé ». L’ancien locataire de la Maison Blanche avait également dit à l’enquêteur Watson que : « Quand la bonne réponse sortira, vous serez félicité. (…) Les gens diront, super, parce que c’est – c’est de ça qu’il s’agit, cette capacité de vérifier, et de faire c’est juste parce que tout le monde sait que c’est faux ».

Notons que ce nouvel élément audio intervient dans un contexte où une enquête criminelle est en cours, s’agissant des efforts de Donald Trump pour annuler les résultats des élections en Géorgie. Pour rappel, un autre enregistrement est au cœur de cette enquête, et met en scène l’ancien président qui demande à Brad Raffensperger de lui trouver le nombre précis de voix pour gagner l’élection en Géorgie.