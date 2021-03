L’ancien président américain Donald Trump recevra une grande distinction donnée par les membres de son parti, dans l’Etat de l’Alabama. En effet, le parti républicain de cet Etat reconnaîtra officiellement le milliardaire républicain comme « l’un des présidents les plus grands et les plus efficaces des 245 ans d’histoire de l’Etat ». L’information a été donnée par le média américain Fox News.

« Il a rendu l’Amérique à nouveau formidable »

Cela se fera lors d’une réception qui aura lieu le samedi prochain dans la demeure luxueuse de Donald Trump, Mar-a-Lago. Dans une interview accordée au média ayant donné l’information, l’ancien représentant de l’Etat et membre du parti républicain, Perry Hooper Jr., a fait savoir que ladite résolution « parle (généralement) simplement de la grandeur de Donald J. Trump, de la façon dont il a rendu l’Amérique à nouveau formidable et j’espère que d’autres États suivront son exemple ». Au nombre des réalisations citées dans la résolution, figure le succès de l’opération Warp Speed, le retrait de « l’Accord de Paris sur le climat qui tue l’emploi » ainsi que la nomination de «trois juges constitutionnellement conservateurs».

La création de « la meilleure économie de tous les temps »

Toujours au cours de l’interview, Perry Hooper Jr. a expliqué qu’il est question pour le parti républicain de l’Alabama de reconnaître toutes les choses importantes que Donald Trump a faite pour les Etats-Unis, notamment pour la promotion du « made In America ». A celles-ci s’ajoute la réduction des impôts, la création de « la meilleure économie de tous les temps » et le renforcement de l’armée américaine. Notons que les républicains de l’Alabama ont voté à l’unanimité, cette résolution qui affirme que « le président Trump a mis le peuple américain et le travailleur américain au premier plan dans toutes ses décisions ».