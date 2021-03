Moins d’un mois après l’acquittement de Donald Trump lors d’un procès de destitution au Sénat pour son rôle dans l’insurrection du 6 janvier, il vient encore d’être poursuivis en justice pour les mêmes faits par un représentant démocrate, Eric Swalwell. L’ancien président est autant poursuivi que plusieurs de ses proches. Il s’agit de son fils Donald Trump Jr., le représentant Mo Brooks et son avocat Rudy Giuliani. Une plainte de 65 pages a été déposée ce vendredi devant le tribunal fédéral de Washington et les accuse d’incitation à l’émeute et de violation d’un certain nombre de lois fédérales et de l’Etat de Washington.

Par ailleurs, chacun des accusés avait fait partie des orateurs lors d’un rassemblement pro-Trump qui a immédiatement précédé les manifestations violentes et mortelle au Capitole. La plainte décrit les discours de rassemblement incendiaires comme un point de basculement qui a abouti à une campagne de désinformation de plusieurs mois pour pousser la fausse affirmation selon laquelle l’élection présidentielle de 2020 a été volée à Trump.

Des dommages-intérêts

« Les événements horribles du 6 janvier étaient une conséquence directe et prévisible des actions illégales des défendeurs », indique la plainte. « En tant que tels, les défendeurs sont responsables des blessures et des destructions qui ont suivi, » a justifié la plainte. Dans le document, le plaignant demande des dommages-intérêts non spécifiés et une ordonnance du tribunal obligeant Trump et ses alliés à fournir un préavis d’au moins une semaine avant de tenir tout futur rassemblement à Washington, lié à une élection.

Parmi les allégations contenues dans la plainte à neuf chefs d’accusation, les accusés ont conspiré pour empêcher les législateurs de certifier la victoire du président Biden et de la vice-présidente Kamala Harris en violation d’une loi fédérale sur les droits civils. Parmi les mis en cause, Mo Brooks a qualifié l’initiative de Swalwell de « frivole ». « En aucun cas Swalwell, ou tout autre socialiste, ne m’empêchera de me battre pour l’Amérique », a-t-il déclaré dans un communiqué.