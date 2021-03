Il avait fait de twitter son média favori. Avant les évènements du 06 janvier dernier au Capitole, Donald Trump utilisait le réseau social pour communiquer et exprimer ses opinions. Son compte cumulait 88 millions d’abonnés. Aujourd’hui, le milliardaire républicain est banni de Twitter qui lui reproche d’avoir incité les manifestants à prendre d’assaut le Capitole le 06 janvier 2021, alors que l’institution était réuni en séance pour valider les résultats de Joe Biden à la présidentielle. Le candidat démocrate qui l’a battu au scrutin du 03 novembre 2020 et dont il ne reconnaît toujours pas la victoire.

Banni donc de Twitter et sanctionné par plusieurs autres réseaux sociaux à l’instar de Facebook, Youtube et autre Snapchat, l’ex patron de la Maison Blanche a souvent communiqué ces derniers mois, via son ancien conseiller Jason Miller. Hier dimanche 21 mars, celui qui est resté proche du magnat de l’immobilier depuis son départ de la Maison Blanche a annoncé sur Fox News que ce dernier fera bientôt son retour sur les réseaux sociaux avec sa propre plateforme et ce sera quelque chose de « gros ».

“Il va apporter des millions et des millions, des dizaines de millions d’abonnés à cette nouvelle plateforme”

« Je pense que nous allons voir le président Trump de retour sur les réseaux sociaux probablement dans deux ou trois mois avec sa propre plateforme…Cette nouvelle plateforme sera quelque chose de gros, tout le monde le veut, il va apporter des millions et des millions, des dizaines de millions d’abonnés à cette nouvelle plateforme » a déclaré Jason Miller, visiblement enthousiaste. Il y aurait eu selon lui, plusieurs réunions entre Donald Trump et de nombreuses sociétés à Mar-a-Lago, la résidence de l’ex patron de la Maison Blanche depuis son départ du pouvoir en janvier dernier.