L’ancien président américain Donald Trump continue de faire la une de la presse des Etats-Unis, même si cela fait plus d’un mois qu’il n’est plus le locataire de la Maison Blanche. Malgré sa deuxième procédure de destitution qui n’a finalement pas abouti, sa popularité chez les conservateurs n’a pas été touchée. Cependant, même s’il a rejeté l’idée de créer un nouveau parti, nombreux de ses partisans ont affirmé qu’ils le suivraient s’il le faisait.

Donald Trump un croisement entre plusieurs icônes du parti réplublicain

C’est dans ce cadre que le sénateur républicain Lindsey Graham a estimé que Donald Trump peut rendre le parti « plus grand » et « plus fort », ou pourrait également le détruire. Il a fait cette déclaration hier dimanche 07 février 2021, au cours d’une interview accordée au média Axios sur HBO. L’élu a également décrit Donald Trump comme une personne qui englobe un « accord plus grand que nature », soulignant qu’il « constitue une sorte de croisement entre [le sénateur] Jesse Helms, [l’ancien] président Ronald Reagan et [l’entrepreneur] PT Barnum ». Lindsey Graham a par ailleurs ajouté que Donald Trump : « pourrait faire du Parti républicain quelque chose que personne d’autre qu’[il] connai[t] ne pourrait le faire ».

Pour Lindsey Graham, Donald Trump a un « côté sombre » mais aussi « un peu de magie ». Toujours au cours de l’interview, il a déclaré : « Je veux que nous continuions les politiques qui, je pense, rendront l’Amérique forte », ajoutant que « la meilleure façon pour le Parti républicain de faire cela est avec Trump, pas sans Trump ».