La présidente de la Chambre des représentants ainsi que la Vice-présidente des Etats-Unis ont été assignées devant la justice par un pasteur. L’homme de Dieu du nom de Patrick Mahoney, a initié cette action suite à un refus auquel ses paroissiens et lui ont été confrontés alors qu’ils sollicitaient le terrain du Capitole pour une séance de prière le vendredi saint. Dans le document déposé pour la plainte ce mardi, le pasteur originaire de Virginie, faisait savoir que la séance de prière était une tradition vielle de plus de trois décennies.

Une décision inadmissible selon le pasteur

Mais l’exploitation des lieux a été rejetée cette année par la police de Capitol Hill. «Le refus total par les défendeurs des processus d’autorisation sur une place publique traditionnelle est également inadmissible car ils agissent comme une restriction préalable à la parole», peut-on lire dans la plainte déposée ce mardi. Le document martèle que le pasteur avait également rejeté une place qui lui avait été proposée autre que celle qu’il avait l’habitude d’exploiter.

Les avocats estiment qu’il s’agit d’une violation de la constitution

Mahoney « a refusé parce que cet endroit est plus éloigné du Capitole et des législateurs ». Par le canal d’un communiqué, les avocats de l’homme de Dieu ont déploré également la décision relative au rejet de la demande. « Refuser à un pasteur et à des paroissiens fidèles la possibilité de prier en dehors du Capitole américain est insondable et viole les garanties du premier amendement pour les forums publics traditionnels », ont indiqué les avocats dans leur communiqué.