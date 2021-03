L’univers du rap américain est éploré suite à la mort d’un autre rappeur. En effet l’artiste Chucky Trill, originaire de la ville de Houston, dans l’Etat du Texas, a été tué au cours d’une fusillade, dans la matinée du vendredi 05 mars dernier, alors qu’il devait donner un concert à l’occasion du NBA All-Star Weekend à Atlanta.

Ses blessures ont eu raison de lui

Chucky Trill revenait d’une soirée, pour ensuite réaliser son show pour un concert virtuel organisé dans le cadre du NBA All-Star Weekend, qui devrait avoir lieu durant ce weekend. Selon les informations de la police du comté de Gwinneth, une petite banlieue de la ville d’Atlanta, la fusillade s’est déroulée sur l’autoroute « Interstate 85 South ». Quand les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux, le rappeur était blessé par balles mais respirait toujours dans sa voiture. Les secours l’ont par la suite vite conduit aux urgences. Cependant, les blessures de Chucky Trill ont eu raison de lui.

« Nous avons le cœur brisé »

Suite à la mort de ce dernier, plusieurs artistes ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à ses proches. « Merde. C’était un homme bien. Humble. Travaillant dur. Loyal. Déterminé. Concentré. Et il avait le talent. La reine l’a vu et a dit à @boneafied “Ce garçon est bon. S’il n’a pas de manager, vous devriez le faire.” Et il l’a fait, en y mettant tout ce qu’il avait. Nous avons le cœur brisé ce matin et adressons nos plus sincères condoléances à D, Bone et à toute sa famille, ses amis et ses supporters. Achetez ou diffusez sa musique en streaming et gardons sa mémoire vivante » a notamment laissé voir le rappeur Bunb sur Instagram.