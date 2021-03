Au Mexique, les cartels profitent de la récente réforme de l’immigration annoncée par Joe Biden afin de développer un trafic d’être humain qui, selon certaines informations, rapporterait plus que le trafic de drogue. De quoi agacer les autorités, qui ne cessent d’envoyer des messages en direction du président démocrate.

Sur place, de nombreux cartels opèrent, dont Los Zetas ou le Cartel du Golf. Ces derniers profitent des restrictions allégées en matière d’immigration aux USA, afin de faire du trafic d’être humain. Ces derniers permettent aux migrants de passer d’un côté à l’autre de la frontière grâce à des espions qui surveillent l’ensemble des zones concernées, dont celle de la frontière entre le Texas et le Mexique ou, récemment, une centaine de migrants sont passés.

Une réforme de Joe Biden, dénoncée au Mexique

Les Mexicains eux, dépensent environ 2.500 dollars afin de passer. Les Vénézuéliens, Guatémaltèques ou Honduriens dépensent, eux, plus de 3.000 dollars. Les ressortissants chinois eux, dépensent 5.000 dollars tandis que les Russes et les habitants du Moyen-Orient sont invités à payer plus de 9.000 dollars. Plus une personne coûte cher, plus elle est assurée de passer de l’autre côté de la frontière de manière sécurisée.

Les cartels voient leurs revenus exploser

En janvier 2021, 78.232 migrants auraient ainsi franchi la frontière, soit plus du double de ce qui s’est fait à la même époque, l’an dernier. En février, d’une année à l’autre, la hausse était de 28%. Problème, la pandémie de covid a frappé le pays, les contaminations sont toujours importantes et le nombre de décès a dépassé les 555.000 avec une crise économique qui touche une belle partie du pays. Les conditions au bon accueil de ces migrants ne sont donc pas forcément réunies. Cela n’empêche pas les jeunes passeurs d’opérer.