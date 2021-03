L’année 2020 a été caractérisée par plusieurs manifestations aux Etats-Unis. Parmi ces dernières, figure celles relatives aux manifestations dues aux violences policières basées sur les races. En dépit de la pandémie de coronavirus, de nombreux d’Américains étaient descendus dans la rue pour manifester contre le meurtre de l’Afro-américain George Floyd par un policier blanc, en mai 2020.

Des images qui suscitent l’indignation

Les images de ce meurtre ont fait scandale dans tout le monde entier et a aussi levé le voile sur des multitudes de violences policières à l’encontre de la communauté noire aux Etats-Unis. Récemment, les images d’autres violences policières ont encore suscité l’indignation. En effet, une intervention de la police de Rochester a créé la polémique durant ces derniers mois, après l’interpellation d’une femme noire qui était accompagnée de sa fille. Les images ont été publiées hier vendredi 5 mars 2021 et montrent un policier qui accoste une femme. Il lui fait comprendre que le propriétaire d’un magasin l’accuse d’avoir volé des articles, quelques minutes plutôt. La femme a assuré n’avoir rien fait et a spontanément montré son sac.

Elle a été aspergée de gaz au poivre

L’agent de police refuse cependant de la laisser partir. La femme qui a visiblement pris peur s’est ensuite mise à courir. Plusieurs policiers l’ont par la suite rattrapé et l’ont plaqué au sol. Même si elle est quand même parvenue à se relever un policier lui a aspergé du gaz au poivre, avant qu’elle ne s’effondre. Sa fille de 3 ans qui ne la voyait pas, s’est mise à crier. Peu de temps après, les agents les ont réunis. Le comité de contrôle de la police de Rochester s’est montré troublé par les images de cette interpellation.

Lors d’un point de presse hier vendredi, Shani Wilson, présidente du comité, a évoqué un “parallèle troublant” avec l’interpellation d’un fillette de 9 ans aspergée également de gaz au poivre. « Ces incidents inquiétants montrent que la police de Rochester a besoin de changer en profondeur sa culture » a-t-elle déclaré.