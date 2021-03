Les États-Unis, responsables d’une campagne contre le vaccin Spoutnik V ? En effet, selon certaines informations, Washington forcerait la main à certaines nations afin de les obliger à ne pas utiliser le vaccin russe contre la covid-19. Une décision jugée «égoïste» par Moscou, qui n’a pas hésité à pointer du doigt cette annonce.

Le Brésil, notamment, est ciblé par cette annonce. En effet, la Maison-Blanche ferait pression sur l’administration Bolsonaro afin qu’elle ne choisisse pas le traitement développé par l’administration russe. Une annonce qui a fortement peiné Moscou, estimant que ce genre de pression, afin de faire concurrence autour d’un vaccin, était ridicule et égoïste.

Washington fait pression sur le Brésil

Au Brésil, la pandémie a fait, selon le bilan officiel, 280.000 décès. Il s’agit d ‘un des pays les plus touchés par la pandémie et, à ce jour, seuls les vaccins AstraZeneca et CoronaVac, du laboratoire chinois Sinovac Biotech, ont été autorisés sur le marché. Brasilia lorgnait sur Spoutnik-V, un contrat à 10 millions de doses étant même étudié.

100 millions de doses Pfizer de commandée

Ce contrat sera-t-il honoré ? Pour le moment, le gouvernement brésilien n’a pas répondu aux pressions américaines. Pour autant, l’exécutif semble être prêt à faire un geste afin de calmer Washington. 39 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson ont été commandées, au même titre que 100 millions de dollars de Pfizer-BioNTech.