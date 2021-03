Les campagnes de vaccination contre le coronavirus au Bénin vont débuter dès ce jeudi 1er avril 2021. Les centres dédiés ont été dévoilés à travers un communiqué signé du ministre de la santé. Les cibles prioritaires sont définies dans la note informative du ministre Benjamin Hounkpatin.

Quatre départements prioritaires touchés par la pandémie accueilleront les premières personnes pour la phase initiale de l’opération de vaccination. Les centres de santé du littoral, de l’atlantique, de l’Ouémé et du Borgou recevront en priorité les agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec des comorbidités que sont par exemple le diabète, l’asthme, l’hypertension artérielle, la drépanocytose.

En effet, les personnes désireuses de se faire vacciner devront se rendre sur l’un des sites dès ce jeudi 1er avril 2021 avec la preuve qu’elles sont concernées pour se faire enrôler. Selon les dispositions prises, un rendez-vous sera donné à l’intéressé dans un délai de 72 heures pour la réception de la première dose du vaccin.

125 centres de santé sont concernés par l’opération sur toute l’étendue du territoire national. La vaccination va couvrir tout le Bénin et notamment tous ceux qui sont éligibles et résidents au Bénin. La vaccination contre la Covid-19 est efficace, sûre, volontaire et gratuite, précise le communiqué du ministre de la santé.