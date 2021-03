Entre les constructeurs de téléphones, la guerre fait rage d’autant que la 5G est sur le point d’être déployée à plus grande échelle. Android dispose d’ailleurs d’un léger avantage puisque dès 2019, les premiers smartphones 5G compatibles sont arrivés sur le marché, contre 2020 pour Apple. Aujourd’hui, cette avance se fait d’ailleurs ressentir !

En effet, selon une récente étude, l’iPhone 12 d’Apple, qui a été un véritable succès commercial et qui prend en charge la 5G mmWave, la version de la 5G la plus rapide, ne bat pas en termes de performance vitesse, le Samsung Galaxy S21 ! Dans la publication dévoilée par Opensignal, les délais de téléchargement seraient 18% plus long chez Apple !

Apple, plus lent que Samsung

Mais ce n’est pas tout. En effet, dans le classement des 25 modèles de smartphone les plus performants, 60% d’entre eux sont des appareils Samsung, un classement dominé de la tête et des épaules par le Galaxy S21 5G. Pour autant, la firme de Cupertino ne semble pas vouloir s’avouer vaincu. Dans le domaine de l’innovation, il faut toujours compter sur elle.

La firme à la pomme a des ressources

Ainsi, Apple travaillerait au développement de ses propres modems 5G afin de ne plus dépendre de Qualcomm. Pour cela, Apple a dépensé plus d’un milliard de dollars afin d’acquérir une partie d’Intel. Un achat qui a offert plus de 17.000 brevets à la firme californienne de quoi lui permettre de développer son expertise.