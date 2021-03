Une nouvelle fonctionnalité serait en train d’être testée par l’équipe de la messagerie populaire WhatsApp. L’information a en effet été annoncée par le portail WABetaInfo. Il s’agit de la fonctionnalité qui permet d’accélérer l’écoute des messages vocaux. Le mérite de ladite fonctionnalité est qu’il est possible de réduire le temps nécessaire pour tout écouter.

Telegram en avance sur WhatsApp

A en croire les précisions du portail WABetaInfo, il sera disponible sur iOS et Android. Notons tout de même que Telegram est en avance sur WhatsApp sur ce coup. La fonctionnalité qui est en cours de développement est disponible depuis plusieurs années sur Telegram. Sur le réseau social Vkontakte, il est également possible d’avoir la même fonctionnalité.

L’application de messagerie la plus populaire au monde et présente dans plus de 180 pays essaie donc de rattraper un retard qu’elle avait par le manque de cette fonctionnalité. Racheté par Facebook en 2014 pour environ 20 milliards de dollars, WhatsApp avait été créé en 2009. Au fur et à mesure que passent les années, les nouveaux responsables de l’application essaient de l’améliorer et par la même occasion changer certaines choses qui caractérisaient WhatsApp.

Plusieurs changements sur WhatsApp

Comme exemple, au moment de l’achat, Zuckerberg s’était engagé à maintenir deux des piliers de la politique de la plateforme de messagerie. Il s’agissait de ne pas inclure de publicité et ne pas utiliser les données des utilisateurs. Mais tous ces engagements avaient été revu depuis un moment.