Les échanges tendus se poursuivent entre LeBron James et le footballeur Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier avait estimé que son collègue sportif américain devait éviter de se prononcer sur les questions politiques et rester dans son domaine de prédilection : le sport.

« Je ne me tairai jamais sur les choses qui ne vont pas. Je m’engage en faveur de mon peuple, pour l’égalité, pour l’égalité aussi en matière d’accès au vote, je m’engage contre l’injustice sociale et le racisme. Il n’est pas question que je me contente de faire du sport. Je sais à quel point ma voix est puissante » avait rétorqué LeBron James. Une déclaration qui ne semble pas avoir convaincu le footballeur qui a une nouvelle fois réagi.

Persistant dans sa lancée, il a appelé (une fois encore) LeBron James à éviter l’activisme politique : « Le racisme et la politique sont deux choses différentes. Nous, sportifs, nous unissons le monde. Les politiques divisent le monde. Tout le monde est le bienvenu (en sport), et ça n’a rien à voir avec vos origines, et on fait ce qu’on fait pour unir les gens. On ne fait pas d’autres choses car nous n’y sommes pas bons, et sinon ce serait de la politique. C’est mon message. Les sportifs doivent être des sportifs. Les politiciens doivent être des politiciens.» a affirmé Zlatan. Et vous ? Que pensez-vous de ces échanges ?