The Weeknd, engagé en faveur des victimes du conflit en Ethiopie. En effet, le chanteur canadien a exprimé toute sa sympathie et son amour pour le peuple éthiopien, expliquant sur instagram qu’il ne cautionnait absolument pas tout ce qui se passait sur site. De fait, il a confirmé donner un million de dollars pour cette cause.

D’origine éthiopienne, Abel Makkonen Tesfaye de son vrai nom, est né au Canada. Pour autant, ses parents ont quitté l’Éthiopie quelques années auparavant afin de s’y installer. De fait, il conserve un lien particulièrement étroit avec ce pays dont il suit l’actualité. Les récentes nouvelles, effroyables, l’ont d’ailleurs secoué.

The Weeknd, artiste engagé

Sur les réseaux sociaux, instagram notamment, le chanteur a pointé du doigt les assassinats d’enfants, d’adultes et de personnes âgées ainsi que le déplacement de villages entiers à cause de la simple peur de mourir. Face à l’urgence sanitaire et humaine de la situation, celui-ci n’a pas manqué de réagir.

Un chanteur canadiens d’origine éthiopienne

En effet, l’interprète du titre à succès, Blinding Lights, a confirmé un don d’un million de dollars au Programme alimentaire mondial des Nations Unis. Ce don permettra de fournir environ deux millions de repas aux locaux.