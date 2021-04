Ce Jeudi, les autorités françaises annonçaient elles-mêmes avoir officiellement passé le cap des 100 000 décès dus au nouveau coronavirus. Un nombre non négligeable de morts dans la lutte que mène le gouvernement Macron contre cette pandémie depuis la découverte des premiers cas à Paris et à Bordeaux, en janvier 2020. Et pour les détracteurs d’Emmanuel Macron, notamment pour le Rassemblement National, parti de l’opposition ; il fallait voir dans ce chiffre l’aveu de l’incompétence de son administration à juguler une crise qui semble vouloir s’éterniser.

Macron doit « reconnaitre qu’il s’est trompé »

Sur son compte twitter, ce jeudi, le chef de l’Etat français avait publié : « Depuis le début de la pandémie, cent mille Françaises et Français ont succombé au virus. Nous avons tous une pensée pour leurs familles, leurs proches, pour les enfants qui ont perdu un parent ou un grand-parent, les fratries endeuillées, les amitiés fauchées ». La France, ce 15 avril venait d’atteindre les 100 000 personnes décédées.

Pour Sébastien Chenu, député du nord et candidat du RN aux élections régionales dans les Hauts-de-France, le président Macron en sus de compatir à la douleur des français, devrait aussi leur « présenter des excuses ». Selon l’élu RN, Emmanuel Macron devait sans « s’enorgueillir de ce qui se passe dans notre pays, (…) reconnaître qu’il s’est trompé de chemin plusieurs fois» et accepter que ces milliers de décès étaient également dus à « la façon dont il a géré lamentablement cette crise ».

Des décès qui dans leur grande majorité, selon les experts avaient été induits par les récentes vagues de nouvelles contamination dues au variant britannique. Et des chiffres qui tombaient également alors que le gouvernement confiant dans la bonne progression de la campagne nationale de vaccination, près de 12 millions de français auraient déjà reçu au moins une dose de vaccin, s’apprêtaient à acter une réouverture progressive du pays.