Dans l’Etat de Louisiane aux Etats-Unis plus précisément dans la ville de La Nouvelle-Orléans, les autorités ont annoncé l’arrestation d’une ancienne répartitrice du shérif de la ville. Elle est accusée d’avoir refusé de restituer plus de 1,2 million de dollars qui a été déposé par erreur sur son compte de courtage. Agée de 33 ans, Kelyn Spadoni a été placée en garde à vue mercredi pour des motifs de vol d’une valeur de plus de 25 000 dollars, fraude bancaire et transmission illégale de fonds monétaires.

Selon lesautorités, Spadoni est accusée d’avoir transféré immédiatement les fonds sur un autre compte et d’en utiliser une partie pour acheter une nouvelle voiture et une maison. Selon ces dernières, une erreur d’écriture avait poussé Charles Schwab, une grande société de services financiers, à déposer plus de 1,2 million de dollars sur son compte de courtage alors qu’il ne s’agissait que d’un transfert d’environ 82 dollars en février.

Ce n’est pas son argent

Lorsque la banque a tenté de récupérer l’argent, la demande a été rejetée puisque l’argent n’était plus disponible sur le compte. Selon le bureau du shérif, Spadoni avait transféré les fonds sur un autre compte. Le porte-parole du shérif, Jason Rivarde a déclaré que bien que l’argent ait été mis sur son compte, « ce n’est pas son argent ». « Elle n’a aucun droit légal sur cet argent », a-t-il ajouté. « Même si cela a été mis là-dedans par erreur. C’était une erreur comptable. »

La société de services financiers, Charles Schwab & Co., a poursuivi la jeune femme mardi devant un tribunal fédéral. La société avait tenté à plusieurs reprises, mais sans succès, de contacter Spadoni pour récupérer les fonds transférés, a déclaré Rivarde. Jusqu’à présent, environ 75% de l’argent a été récupéré, a-t-il ajouté.