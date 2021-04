Dans la région d’Isheri Olofin dans l’État de Lagos au Nigéria, une femme, Joy Owoyele, 30 ans, est décédée, après un jeûne de 10 jours. Pour un jeûne qui devrait normalement durer 14 jours, elle n’a réussi à faire que 10 avant que ses forces ne l’abandonnent. Elle s’est écroulée au 10ème jour de son exercice spirituel à l’église apostolique du Christ, Ori-Oke Gbogunmi. La victime aurait demandé une aide spirituelle pour un problème de couple, d’après Saharareporter qui a rapporté l’information.

Selon le pasteur résident de l’église où elle s’est écroulée, Alfred Sunday, qui s’est confié à une presse locale après que la dame soit décédée, elle était tombée en syncope pendant l’exercice spirituel et a été transportée d’urgence à l’hôpital général d’Igando, et est malheureusement décédée dans le processus. « Elle est venue pour la prière et rien de plus. Avant le jour de l’incident, nous avons tenu une veillée et elle allait bien. Son jeûne était censé durer 14 jours, mais l’incident s’est produit le 10e jour. Dieu est mon témoin, il n’y a rien de caché ici » a déclaré le pasteur.

Elle ne pouvait plus se lever

Selon ce dernier, la dame était même avec sa fille, Oluwatise, à l’église, avec qui elle passait les nuits, quand l’incident s’était produit. « L’incident s’est produit vers 7 heures du matin. Je priais sur l’autel lorsqu’un des membres de l’église m’a informé qu’elle s’était évanouie. (…) Quand je me suis rapproché pour l’évaluer, j’ai remarqué qu’elle ne pouvait pas se lever et quand j’ai appelé son nom, elle a répondu faiblement, » a précisé le révérend.

Alfred Sunday a expliqué qu’il s’était rendu après le décès au poste de police d’Idimu pour signaler l’incident, précisant que pendant l’enquête, la police l’avait détenu ainsi que le surveillant général de l’église. « Lorsque j’ai signalé l’incident, la police a pris ma déclaration et celle de la fille de la victime. Mais le surveillant général et moi avons été détenus pendant trois jours et la police s’est également rendue à l’église pour mener une enquête ».

Elle prie pour le retour de son mari

D’après le pasteur, la famille de la victime a insisté pour ne porter aucune accusation et il a été libéré, lui et le surveillant général après les enquêtes de la police. Après sa libération, il s’était rendu dans la famille de la défunte qui a accepté l’incident comme étant du destin. D’après des sources locales, la femme trentenaire et sa fille avait l’habitude de courir d’église en église « à la recherche d’une aide spirituelle pour que son mari, qui l’avait abandonnée elle et sa fille pendant sept ans, puisse revenir ».